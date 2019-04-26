80% من الكوريين يؤيدون الحفاظ على نظام عقوبة الإعدام

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أعرب 8 من كل 10 كوريين عن تأييدهم للإبقاء على عقوبة الإعدام.وطبقا نتائج استطلاع للرأي أجرته لجنة حقوق الإنسان في العام الماضي على 1000 من المواطنين البالغين، و132 من الخبراء، فقد بلغت معدلات تأييد الإبقاء على عقوبة الإعدام 79.7%، وذلك بزيادة قدرها 13.8% مقارنة مع عام 2003.أما معدلات تأييد إلغاء عقوبة الإعدام فبلغت 20.3%، بانخفاض نسبته 14.1% مقارنة بعام 2003.وأرجعت نتائج الاستطلاع السبب في تأييد الإبقاء على عقوبة الإعدام إلى احتمال زيادة الجرائم البشعة، ودوره في ردع تلك الجرائم.أما السبب الرئيسي في تأييد إلغاء عقوبة الإعدام فيرجع إلى العوامل الإنسانية.