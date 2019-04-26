سيول وبكين وطوكيو ترحب باستخدام العملات الآسيوية في شبكة الأمن المالي في المنطقة

Photo : YONHAP News

رحب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لكل من كوريا الجنوبية والصين واليابان بفكرة استخدام العملات الآسيوية، داخل إطار شبكة الأمن المالي، التي تضم في عضويتها ثلاث دول بالإضافة إلى الدول الأعضاء في رابطة "آسيان".جاء ذلك في الدورة التاسعة عشرة لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الثلاث، والتي عقدت في جزيرة فيجي اليوم الخميس، حيث بحثوا الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة، وسبل تعزيز التعاون المالي بين الدول الثلاث.وأصدر المشاركون بيانا مشتركا عبروا فيه عن ترحيبهم باستخدام العملات الآسيوية في تقديم الأموال الطارئة، من قبل مبادرة شينغ ماي متعددة الأطراف.وقالوا إن كوريا والصين واليابان ستراقب مخاطر الاقتصاد العالمي عن كثب، معربين عن رفضهم لجميع أنواع الحمائية التجارية.وأكدوا على عزمهم على الحفاظ على النظام الانفتاحي للتجارة والاستثمار بين الأطراف المتعددة.ومثل الجانب الكوري ، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "هونغ نام كي" ومحافظ البنك المركزي " لي جو يول".