انتهاء مهلة الإعفاء من العقوبات على النفط الإيراني

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بدأ سريان القرار الأمريكي بإلغاء الاستثناءات الممنوحة لمشتري النفط الخام الإيراني، في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس حسب التوقيت الكوري.وبموجب هذا القرار، يتعين على 8 دول، ومن بينها كوريا الجنوبية، وقف استيرادها من النفط الإيراني بدءا من اليوم، وذلك بعد 6 أشهر من استفادتها من المهلة الزمنية.وكانت الحكومة الكورية قد قامت بإرسال عدد من مسؤوليها إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم مفوض الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية بوزارة الخارجية، لتمديد المهلة الزمنية، لكن الولايات المتحدة لم تغير موقفها الداعي إلى عدم تمديد الاستثناءات.والجدير بالذكر أن النفط الإيراني الذي تستورده كوريا هو من نوع النفط الخفيف جدا، المستخدم في إنتاج المنتجات البيتروكيمياوية، حيث يقل سعر النفط الخفيف الإيراني عما تستورده من الدول الأخرى بمقدار 6 دولارات للبرميل الواحد، كما كانت حصة النفط الخفيف الإيراني من إجمالي حجم واردات كوريا من النفط الخفيف جدا قد وصلت إلى حوالي 50%.