ضحايا العمل القسري يطالبون ببيع أصول الشركات اليابانية

طلب فريق الدفاع عن ضحايا العمل القسري الكوريين، أمس الأربعاء، ببيع أصول الشركات اليابانية ذات الصلة بإجبار الكوريين على العمل القسري فيها، خلال الحرب العالمية الثانية.ومن بين الأصول التي طلبوا بيعها، أسهم شركة "إب إين آر" التابعة لشركة "نيهون ستيل" اليابانية التي تبلغ قيمتها 970 مليون وون، وأسهم شركة "ديه سونغ ناجي" التابعة لشركة "هوجيكوشي" اليابانية التي تبلغ قيمتها 760 مليون وون.جاء هذا الطلب بناء على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الكورية يوم الثلاثين من شهر أكتوبر من العام الماضي، بإلزام الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني، حيث ينص الحكم على وجوب دفع 100 مليون وون لكل ضحية من ضحايا العمل القسري.ولم تستجب الشركات اليابانية حتى الآن للطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن ضحايا العمل القسري بإجراء مفاوضات حول التعويضات المالية، وهو ما أدى إلى أن طلب المحامون من المحكمة مصادرة الأصول التي تمتلكها الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية.وقال تلفزيون "إن إيتش كيه" الياباني إن السفارة اليابانية لدى سيول قد نقلت احتجاج حكومة اليابان على طلب بيع أصول الشركات اليابانية ، لوزارة الخارجية الكورية.وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن الحكومة اليابانية قررت اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الطلب بشكل مبكر، وطلبت من الحكومة الكورية إجراء مباحثات خاصة بهذا الشأن.