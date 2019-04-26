سيول تدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى بيونغ يانغ

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صرح مسؤول في وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية للصحفيين اليوم الخميس بأن حكومة سيول تدعو إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، لتحسين معيشة المواطنين في الشمال.وأكد المسؤول أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لديهما تصور مشترك بذلك الشأن، لكنه أضاف أن حكومة سيول لا تدرس في الوقت الراهن تقديم الدعم الغذائي لكوريا الشمالية.وقال إن برنامج الغذاء العالمي يقوم حاليا بإجراء الفحوصات الميدانية لوضع حصاد الحبوب في كوريا الشمالية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات قريبا.وأشار إلى أن سعر الأرز في كوريا الشمالية تمتع باستقرار في شهر مارس الماضي دون تقلبات حادة.وكانت كوريا الجنوبية قد اتخذت في شهر سبتمبر من عام 2017 قرارا بتقديم 8 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية ، وذلك بناء على طلب من المنظمات الدولية ، بما فهيا منظمة اليونيسيف.