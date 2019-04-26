افتتاح مهرجان تشون جو السينمائي الدولي اليوم

Photo : KBS News

تفتتح اليوم الخميس الدورة العشرون لمهرجان "تشون جو" السينمائي الدولي، تحت شعار "الأفلام السينمائية، منفذ للتعبير".وسيتم في مهرجان هذا العام عرض 202 من الأفلام الطويلة، و60 من الأفلام القصيرة، من 52 دولة عبر 22 شاشة في 5 أدوار للسينما، وذلك في مدينة "تشون جو" الواقعة جنوب غرب البلاد.كما ستقام على هامش المهرجان أنواع مختلفة من الفعاليات الفنية والثقافية.وسيتم عرض الفيلم الإيطالي "أولياء الأمور"، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كفيلم افتتاحي.وسوف يستمر انعقاد مهرجان "تشون جو" السينمائي حتى الثاني عشر من مايو الجاري.