الرئيس الكوري يتعهد بمواصلة حملة التطهير من الفساد

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن التعاون والحلول الوسط بين الجماعات السياسية أمر مرغوب فيه، لكن التخلص من الخلافات السابقة والممارسات غير المشروعة هي المهمة الأكثر إلحاحًا وأهمية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع كبار قادة المجتمع، بمن فيهم مسؤولون حكوميون سابقون، في المكتب الرئاسي أمس الخميس، حيث أعرب "مون" عن آرائه بشأن التحقيقات الجارية من قبل سلطات إنفاذ القانون في مزاعم الفساد والمخالفات التي ارتكبت في ظل إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه". ووفقا للمتحدثة الرئاسية "كو مين جونغ"، قال الرئيس إن المواقف ووجهات النظر حول المخالفات التي حدثت في الماضي تختلف تماما من جانب إلى آخر، وهو ما يخلق عقبات في معالجة هذه القضايا. وأشار إلى أنه على الرغم من أن بعض الناس يقولون إن الوقت قد حان لإنهاء التحقيقات في الفساد والمخالفات الماضية، والسعي لتحقيق التكامل الاجتماعي، إلا أنه لا يمكن للحكومة التدخل في تلك التحقيقات. وأعرب أيضا عن اعتقاده بأن أعمال الفساد التي ارتكبتها الإدارة السابقة والقطاع القضائي في ذلك الوقت، إذا كانت صحيحة، فإنها تشكل انتهاكات خطيرة للدستور وليس من السهل التوصل إلى حل وسط بشأنها. وأعرب الرئيس في الوقت نفسه عن قلقه بشأن تفاقم الصراع بين الأحزاب السياسية وتزايد العداء بين مؤيدي كل جانب، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الوئام بين الناس ذوي الآراء السياسية المختلفة.