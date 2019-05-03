سيول تستضيف الحوار الدفاعي السنوي بين أعضاء منتدى آسيان الإقليمي

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اجتمع مسؤولو الدفاع من كوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا وبعض دول آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة سيول أمس الخميس لمناقشة سبل تطوير التعاون الأمني الإقليمي بين تلك الدول.ووفقًا لوزارة الدفاع الكورية، اجتمع ممثلو الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة، في حوار مسؤولي الدفاع ضمن المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وتم تنظيم اجتماع هذا العام بشكل مشترك بين كوريا الجنوبية وتايلاند، اللتين تترأسان رابطة دول جنوب شرق آسيا هذا العام. وناقش المشاركون تدابير تعزيز الأمن القومي البحري للدول الأعضاء، وتعزيز الثقة المتبادلة في المنطقة.كما تم تقديم دراسات حالة بشأن التعاون الإقليمي في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.