وزيرة خارجية كوريا تشدد على حقوق ضحايا العمل القسري في اليابان

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أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على أهمية حماية حقوق الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في أثناء الحرب. جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدمتها الوزيرة "كانغ" أمس الخميس بمناسبة مرور عامين على توليها المنصب، حيث تحدثت عن أحكام المحكمة العليا الكورية التي صدرت في العام الماضي لصالح ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، والتصعيد الدبلوماسي بين سيول وطوكيو بشأن هذه القضية، وقالت إن قرارات المحكمة العليا تستحق تقييماً أكثر من قبل حكومة كوريا الجنوبية إلى جانب إظهار احترام الفرع الإداري لحكم القضاء، مشيرة إلى أنها مسألة تتعلق بالتاريخ وحقوق الإنسان، وأنه من الضروري معالجة جروح الضحايا من وجهة نظر إنسانية. وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة الكورية مؤخرا للسعي إلى بيع أصول الشركات اليابانية المتورطة في قضية العمل القسري، قالت كانغ إن النيابة العامة تؤدي واجبها وأنه لا يمكن للحكومة الكورية التدخل في هذا الأمر. وشددت "كانغ" في الوقت نفسه على ضرورة تطوير العلاقات المستقبلية مع اليابان في الوقت الذي ينبغي فيه مواجهة التاريخ بشكل مباشر. وقالت إن الحوار بين البلدين سوف يستمر حتى تتحسن العلاقات الثنائية، وأن هناك احتمالا بأن توفر قمة مجموعة العشرين القادمة في اليابان زخما لذلك التحسن.