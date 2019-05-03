الشرطة ترسل قضية بارك يو تشون إلى النيابة العامة اليوم

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قررت وكالة الشرطة في مقاطعة "كيونغ كي" إحالة قضية المخدرات غير المشروعة ضد الممثل والمغني "بارك يو تشون" إلى النيابة العامة اليوم الجمعة.ويتهم "بارك" بشراء 1,5 غرام من مادة "ميثامفيتامين" المخدرة في ثلاث مناسبات بين فبراير ومارس.ومن المعتقد أن "بارك" تناول تلك المخدرات مع خطيبته السابقة "هوانغ ها نا"، حفيدة مؤسس شركة "نام يانغ لمنتجات الألبان". وقد ظهرت الادعاءات ضد "بارك" لأول مرة بعد القبض على "هوانغ" يوم 6 أبريل بتهمة شراء الميثامفيتامين واستخدامه في عام 2015، حيث ذكرت اسم "بارك" عندما استجوبتها الشرطة.وقد نفى "بارك" في البداية تلك الادعاءات، لكنه اعترف بعد الخضوع لاختبار المخدرات واختبار تناول الميثامفيتامين.