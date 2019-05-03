المخابرات الأمريكية التقت مع قائد عملية اقتحام السفارة الكورية الشمالية في مدريد

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قالت بعض التقارير إن السلطات الإسبانية لديها "دليل قوي" على أن الرجل الذي قيل إنه قاد عملية اقتحام سفارة كوريا الشمالية في مدريد في شهر فبراير الماضي، قد التقى بمسؤولين في وكالة المخابرات المركزية في إسبانيا.ونقلا عن مصادر لديها علاقة بدائرة إنفاذ القانون في إسبانيا، قال تقرير نشرته مجلة "ذا نيشن" الأمريكية أمس الخميس إن مسؤولي الشرطة والمخابرات في إسبانيا لديهم دليل قوي، بما في ذلك بعض الصور وسجلات الاتصالات، على أن "أدريان هونغ تشانغ" الذي قاد العملية، قد التقى بمسؤولين معروفين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، "سي آي إيه"، في إسبانيا. وفي تصريحات للمجلة، قال الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية "جون كيرياكو"، المعروف بكشفه تفاصيل حول برنامج التعذيب التابع للوكالة، إن "سي آي إيه" لا يمكن أن تجيز أبداً إجراء مثل تلك العملية في مدريد، ووصفها بأنها "عملية هواة إجرامية". لكنه قال في الوقت نفسه إنه متأكد تمامًا من أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد أجرت اتصالات مع الأشخاص المتورطين في القضية. وكانت صحيفة "إل بايس" الإسبانية اليومية قد قالت إن المخابرات الإسبانية ألقت باللوم على شخصين على صلة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عملية اقتحام السفارة الكورية الشمالية، لكن "سي آي إيه" أنكرت هذه المزاعم.