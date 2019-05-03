الحزب المعارض يواصل الاحتجاج على قوانين المسار السريع

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قرر حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي أن يواصل اليوم الجمعة تنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد، بعد فشله في منع البرلمان من التصديق على مشروعات قوانين الإصلاح عبر المسار السريع.وفي هذا الإطار، يخطط الحزب، الذي بدأ احتجاجًا شاملاً منذ يوم أمس، لزيارة محطتيْ "سونغ جونغ" و"جون جو" في مقاطعة "جولا"، ومحطة "يونغ سان" في سيول، اليوم الجمعة، حيث سيعبّر رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" وغيره من قادة الحزب الآخرين، عن احتجاجهم على التصديق السريع على مشروعات قوانين الانتخابات وغيرها من مشروعات قوانين الإصلاح، ويطالبون بإلغاء هذا التصديق.وقد نظم الحزب تجمعات مماثلة يوم أمس الخميس في محطات القطارات الرئيسية في كل من "بوسان" و"ديغو" و"ديجون" و"سيول".