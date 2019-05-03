الرئيس مون جيه إين يشارك في مقابلة مباشرة على كي بي إس

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سيظهر الرئيس الكوري "مون جيه إين" على تلفزيون كي بي إس الأسبوع القادم في مقابلة يوضح خلالها رؤيته للسنوات الثلاث المتبقية في منصبه.وسيتم بث المقابلة التلفزيونية على قناة "كي بي إس -1" مع الرئيس "مون" على الهواء مباشرة في الساعة 8:30 من مساء يوم الخميس من الأسبوع القادم، من المكتب الرئاسي، حيث يحتفل باكتمال عامه الثاني في الرئاسة.وستكون هذه أول مقابلة فردية مع قناة إعلامية محلية منذ أن تولي "مون" الرئاسة في شهر مايو من عام 2017.وقال المكتب الرئاسي في بيان مكتوب أمس الخميس إن "مون" سوف ينتهز هذه الفرصة لشرح التوجهات السياسية في الشؤون الوطنية، ووجهات نظره حول القضايا المعلقة.وسيقوم صحفي الكي بي إس "سونغ هيون جونغ"، المتخصص في الشؤون السياسية، بإدارة المقابلة المباشرة لمدة 80 دقيقة. وقالت هيئة كي بي إس في بيان إنها ستحاول تجنب إجراء مقابلة بسيطة وستطرح بدلاً من ذلك أسئلة حادة على الرئيس من أجل الحصول على المزيد من التفاصيل حول وجهات نظره بطريقة أكثر صراحة وتفصيلا.