الولايات المتحدة تؤكد على الإبقاء على سوريا معزولة

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أكدت الولايات المتحدة أنها تخطط للإبقاء على النظام السوري معزولا عن المجتمع الدولي، بعد أن اتضح أن كوريا الشمالية عرضت تقديم مساعدة في جهود إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب.ووفقا لتقرير بثه راديو آسيا الحرة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن واشنطن على علم بزيارة نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "باك ميونغ غوك" إلى دمشق.وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على النظام السوري معزولا عن المجتمع الدولي، كما أكد أنها لن تتردد في اتخاذ تدابير ضد الجهات التي تنتهك عقوبات الأمم المتحدة.ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت سابق إن الدبلوماسي الكوري الشمالي قد التقى أول من أمس الأربعاء مع نائب وزير الخارجية السوري "فيصل مقداد"، حيث أعرب عن اهتمام بلاده بمساعدة سوريا في جهود إعادة الإعمار.ويذكر أن دمشق تكافح لجمع الأموال التي تحتاجها لإعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب الأهلية، وذلك بعد فرض عقوبات على حكومة "بشار الأسد".