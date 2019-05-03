إطلاق سراح المتهمة الفيتنامية في عملية اغتيال كيم جونغ نام

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تم إطلاق سراح امرأة فيتنامية كانت متهمة بقتل "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من السجن في ماليزيا، اليوم الجمعة.وقالت تقارير وسائل الإعلام الماليزية إنه تم إطلاق سراح "دوان تي هوونغ" من سجن بمنطقة كوالالمبور، بعد أن أمضت أكثر من عامين وراء القضبان.ومن المتوقع أن يتم نقل "هوونغ" إلى السفارة الفيتنامية في ماليزيا قبل أن تعود إلى بلادها في وقت لاحق من اليوم.وقد اتُهمت "هوونغ"، إلى جانب المواطنة الإندونيسية "سيتي عايشة"، بقتل "كيم جونغ نام" من خلال رش وجهه بغاز الأعصاب السام "في إكس"، وهو سلاح كيماوي ضمن أسلحة الدمار الشامل، في مطار كوالالمبور في فبراير من عام 2017.وقد أسقطت النيابة الماليزية تهمة القتل ضد "هوونغ" الشهر الماضي بعد أن أدانتها بارتكاب جريمة أقل، وهي التسبب في إصابة.وفي مارس الماضي أُفرج عن "سيتي عايشة" من السجن بعد أن سحبت النيابة تهمة القتل ضدها.