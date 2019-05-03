مرور شهر على عملية التنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية

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مر شهر على انطلاق عملية التنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية في المرتفعات الجبلية المعروفة باسم "رأس السهم" الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح والتي كانت موقع معركة شهيرة خلال الحرب الكورية.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنه تم التنقيب عن 60 من العظام التي يعتقد أنها لقتلى الحرب الكورية خلال الفترة من يوم التاسع والعشرين من أبريل وحتى الثاني من مايو الجاري .وبهذا أصبح عدد الرفات التي تم العثور عليها في مرتفعات رأس السهم 92، منذ بدء عملية التنقيب يوم الأول من أبريل الماضي.وأضافت الوزارة أن العظام التي عُثر عليها سيتم إرسالها إلى وكالة التنقيب عن الرفات والتعرف على الهوية لإجراء التحليلات الجينية للتعرف على هوياتها.والجدير بالذكر أن المعارك التي كانت جارية في مرتفعات راس السهم قد بلغت ذروتها خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أوائل يوليو من عام 1953 ، مما أسفر عن مقتل وفقدان عدد كبير من الجنود الكوريين الجنوبيين والصينيين.وقد شارك عدد من الجنود الأمريكيين والفرنسيين في المعارك التي دارت في تلك المرتفعات ، ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي أن أكثر من 200 من رفات الجنود الكوريين وأكثر من 100 من رفات الجنود الأمريكيين والفرنسيين، مازالت مدفونة تحت أراضي المرتفعات.