بدء سريان إلغاء الإعفاءات الأمريكية لمستوردي النفط الإيراني

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دخل قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تستورد النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ في الساعة الواحدة بعد ظهر أمس الخميس حسب التوقيت الكوري.وبهذا، لن تتمكن 8 دول، من بينها كوريا الجنوبية والصين وتركيا، من التمتع بالاستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي ولمدة 6 أشهر.وكانت الولايات المتحدة قد طالبت يوم الثاني والعشرين من أبريل الماضي هذه الدول الثمانية بالتوقف عن استيرادها للنفط الإيراني بحلول يوم الأول من مايو، وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.وقالت الحكومة التركية إنها لا تستطيع تنويع وارداتها النفطية بسهولة داعية واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها في هذا الصدد.أما الصين فقالت إنها لن تشارك في العقوبات الأحادية الأمريكية ، مشيرة إلى أنها ستتعرض للخسائر الاقتصادية الكبيرة في حالة تنويع وارداتها النفطية.ويذكر أن أن الصين قد استوردت 610 آلاف برميل من النفط الإيراني على أساس يومي في شهر أبريل الماضي.وتظل الولايات المتحدة تتمسك موقفها الصارم الداعي إلى فرض عقوبات على الشركات المالية الصينية إذا لم تلتزم الصين بالعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.