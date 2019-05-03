سيول تطالب بيونغ يانغ بالتعامل مع المفاوضات النووية بمنظور شامل

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وسط عدم وجود أي مؤشر على استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ انتهاء قمة هانوي بالفشل، طالبت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" كوريا الشمالية بالتعامل مع مفاوضات نزع السلاح النووي مع واشنطن بمنظور شامل.جاء ذلك في تصريح أدلت به للصحفيين أمس الخميس حيث دعت كوريا الشمالية إلى التخلى عن موقفها الثابت الذي يقضي بنزع أسلحتها النووية على مراحل مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وطالبتها بإظهار مرونتها بشأن المفوضات النووية مع الولايات المتحدة.والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى صفقة كبيرة شاملة في المفاوضات ، بينما تريد كوريا الشمالية التوصل إلى اتفاقيات بشكل تدريجي مع التنفيذ التدريجي للاتفاقيات.وأعربت الوزيرة "كانغ" عن تطلعاتها لما سيتم بحثه خلال زيارة "ستيفن بيغون" الممثل الأمريكي الخاص لشؤون السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية لسيول المتوقعة خلال الفترة من يوم الثامن وحتى العاشر من مايو الجاري.وفيما يخص الدعم الإنساني المخطط لكوريا الشمالية، أعربت الوزيرة "كانغ" عن أملها في تقديم هذا الدعم في أسرع وقت ممكن.