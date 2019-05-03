بان كي مون يدعو قادة الأحزاب السياسية إلى دعم جهود حل مشكلة الغبار الناعم

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قام "بان كي مون" رئيس الوكالة الوطنية الكورية لمعالجة التلوث الناجم عن الغبار الناعم بزيارة للبرلمان أمس الخميس، والتقى بقادة المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية وطالبهم بتقديم دعم لحل مشلكة الغبار الناعم.وخلال لقائه مع رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان"، أكد "بان" على أهمية الدور الذي سيلعبه البرلمان لتحفيز مشاركة الشعب في حل مشكلة الغبار الناعم.وأشار "بان كي مون" إلى احتمال حدوث صراع اجتماعي بشكل مؤقت في أثناء تنفيذ عمليات خفض الغبار الناعم.ومن جانبه، قال رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" إن حزبه مستعد لتقديم الدعم الكافي لحل مشكلة الغبار الناعم، وأعرب عن توقعاته بأن ينفذ "بان كي مون" أعماله بصورة جيدة، مشيرا إلى أن مشكلة الغبار الناعم أصبحت كارثة اجتماعية.وفي وقت سابق من أمس، قام "بان" بإجراء لقاء مع رئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض "سون هاك كيو" وزعيم التكتل البرلماني عن الحزب "كيم كوان يونغ"، وأكد خلاله على ضرورة ألا تتسبب قضية الغبار الناعم في خلافات بين الأحزاب السياسية.كما اجتمع "بان كي مون" مع رئيسة حزب العدل المعارض "لي جونغ مي"، وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة تتكون من 500 من المواطنين ليتم من خلالها تبادل الآراء حول سبل حل مشكلة الغبار الناعم.وسيجرى "بان" اجتماعات مماثلة يوم الرابع عشر من مايو الجاري مع كل من رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" ورئيس حزب السلام الديمقراطي المعارض الصغير "تشونغ دونغ يونغ".