معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين ترتفع إلى 45%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الماضي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثلاثين من أبريل الماضي وحتى الثاني من مايو الجاري على 1004 من المواطنين البالغين ، فقد بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 45%، بزيادة 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فقد بلغت 46% ، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت الشركة السبب في ارتفاع معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى السياسات التي تنتهجها الحكومة لزيادة لرفاهية للشعب والسياسات تجاه كوريا الشمالية، بالإضافة إلى السياسات الدبلوماسية.كما أرجعت السبب في المعارضة إلى سياسة الحكومة التوظيفية والعمالية والاقتصادية الفاشلة.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 36%، بزيادة 1% ، فيما حصل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على نسبة تأييد بلغت 24%، وحزب العدل 8%، وحزب الإصلاح المستقبلي 6% وحزب السلام الديمقراطي 0.4%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.