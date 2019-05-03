تعليق الاجتماعات بين رئيسي مكتب الاتصال بين الكوريتين خلال 10 أسابيع متتالية

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صرحت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي يو جين" بأنه لم يتم عقد اجتماعات بين رئيسي مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين خلال 10 أسابيع متتالية، منذ أن عقد الاجتماع الأخير يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، أي قبل انعقاد قمة هانوي الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وأضافت في موجز صحفي عقدته اليوم الجمعة أن رئيس الجانب الجنوبي "تشون هيه سونغ" يحضر المكتب كالمعتاد، لكنه لن يتم عقد الاجتماع بينه وبين رئيس الجانب الشمالي " تشون جونغ سو".وقالت إن رئيس الجانب الشمالي "تشون" قد أخبر الجانب الجنوبي بعدم حضوره اجتماع اليوم، وأن القائم بأعمال رئيس الجانب الشمالي "كيم يونغ تشول" يعمل في المكتب.ويذكر أن "تشون هيه سونغ" رئيس الجانب الجنوبي لمكتب الاتصال المشترك، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير التوحيد الوطني، قد ظل يحضر كل يوم جمعة لعقد اجتماعات مع نظيره الشمالي "تشون جونغ سو".وفيما يخص تقديم دعم غذائي إلى كوريا الشمالية، قالت نائبة المتحدث "لي" إن الحكومة لا تدرس حاليا تقديم دعم غذائي لبيونغ يانغ ، لكنها أضافت أن الحكومة تراقب عن الوضع الغذائي في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات الميدانية التي أجرتها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على الوضع الغذائي في كوريا الشمالية سيتم الكشف عنها قريبا.