كوريا الشمالية تطلق قذائف قصيرة المدى

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أطلقت كوريا الشمالية قذائف قصيرة المدى في البحر الشرقي صباح اليوم السبت.وأعلنت رئاسة الأركان المشتركة في سيول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف من شبه جزيرة "هودو" في كوريا الشمالية، التي تقع إلى الشمال من مدينة "وان سان" في مقاطعة "كانغ وان"، باتجاه البحر، إلى الشمال الشرقي.وقالت رئاسة الأركان المشتركة إن القذائف أطلقت فيما بين الساعة 9:06 إلى الساعة 9:27 صباحًا، وطارت لمسافة تتراوح بين 70 إلى 200 كيلومتر، وأضافت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان حاليا بتحليل الوضع.كما أكدت رئاسة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي عزز جهود المراقبة، وكثف التعاون مع الجيش الأمريكي استعدادًا لأي موقف.ويذكر أن آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية قذائف قصيرة المدى كانت في يوم 17 أبريل الماضي، عندما أعلنت عن إطلاق "سلاح تكتيكي جديد".وإذا كانت القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم صواريخ، فإنها ستكون المرة الأولى التي تختبر فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ عام وخمسة أشهر، أي منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صونغ-15" يوم 29 نوفمبر 2017.