الحزب الحاكم يقدم شكاوى جنائية ضد نواب الحزب المعارض

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قدم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية شكاوى جنائية إضافية ضد نواب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، اتهمهم فيها باستخدام العنف واحتلال غرف البرلمان لعرقلة عملية التصديق على عدد من مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية عبر المسار السريع.وقال الحزب الحاكم إنه قدم مجموعة ثالثة من الشكاوى إلى مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول أمس الجمعة، موضحا أنه سيجمع المزيد من الأدلة لتقديم المزيد من الشكاوى.ويستهدف هذا الإجراء الأخير 19 شخصًا، من بينهم 18 نائبا من الحزب المعارض، وشخصا واحدا كان مرشحا من قبل لعضوية مجلس الشباب في الحزب.وقال متحدث باسم الحزب الحاكم إن الحصار الجسدي الذي قام به أعضاء حزب كوريا الحرة لعرقلة جلسات اللجان البرلمانية يمثل انتهاكًا تامًا لقانون البرلمان، كما أن تدخلهم في تنفيذ الواجبات العامة ينتهك أيضًا القانون الجنائي.وقد اتهم الحزب الحاكم حتى الآن 44 من نواب الحزب المعارض في الشكاوى الجنائية.