المكتب الرئاسي يعقد اجتماعا عاجلا لبحث إطلاق القذائف الكوري الشمالي

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعًا عاجلاً اليوم السبت لمسؤولي الدفاع والمخابرات عقب إطلاق كوريا الشمالية عدة قذائف قصيرة المدى في البحر الشرقي، في وقت سابق من اليوم.وفي بيان صحفي، قالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" إن المشاركين في الاجتماع بحثوا الوضع، وأن سيول تبادلت المعلومات مع الولايات المتحدة.وقد شارك في الاجتماع رئيس هيئة المخابرات الوطنية "صو هون"، والنائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي "كيم يو غون".ووصف مسؤول في المكتب الرئاسي الاجتماع بأنه "اجتماع طارئ"، وليس اجتماعًا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي.وكانت رئاسة الأركان المشتركة في سيول قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف قصيرة المدى من منطقة شبه جزيرة "هودو" في كوريا الشمالية، التي تقع إلى الشمال من مدينة "وان سان" في مقاطعة "كانغ وان"، باتجاه الشمال الشرقي، فيما بين الساعة 9:06 والساعة 9:27 صباحًا، وأن القذائف طارت لمسافة تتراوح بين70 إلى 200 كيلومتر في البحر الشرقي.