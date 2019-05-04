سيول تدافع عن تسمية البحر الشرقي في اجتماع للأمم المتحدة

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اشتبكت كوريا الجنوبية واليابان خلال اجتماع للأمم المتحدة بشأن تسمية المنطقة المائية بين البلدين.ووفقًا لوزارة خارجية كوريا الجنوبية وبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، عُقدت الدورة الأولى لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بدءا من يوم الاثنين وحتى أمس الجمعة.وخلال الاجتماعات، دعا وفد كوريا الجنوبية إلى استعمال اسم مشترك يتضمن "البحر الشرقي" و"بحر اليابان"، مشيرًا إلى أن مسألة التسمية لا تزال محل خلاف بين الأطراف المعنية.وفي المقابل، قال الوفد الياباني إن اسم "بحر اليابان" هو الاسم الثابت بموجب القانون الدولي.وأوضح المسؤولون الكوريون المبرر لاستعمال اسم "بحر الشرق" بالقول إن استخدام هذا الاسم مستمر في الانتشار، وأن الوكالات العالمية توصي باستعمال جميع الأسماء الجغرافية عندما تفشل الدول المعنية في التوصل إلى اتفاق.ويذكر أن سيول ظلت تثير قضية اسم بحر الشرق منذ عام 1992 في اجتماعات الأمم المتحدة المعنية بتوحيد الأسماء الجغرافية.