البيت الأبيض يؤكد علمه بتحركات كوريا الشمالية

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، علمها بأنشطة كوريا الشمالية ذات الصلة بإطلاقها مؤخرا لقذائف قصيرة المدى.وجاء في هذا الإعلان الذي صدر باسم السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز"، أن الولايات المتحدة "تدرك تصرفات كوريا الشمالية"، وأنها "ستواصل مراقبتها عند الضرورة".وكانت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم السبت أنه تم رصد إطلاق عدة قذائف قصيرة المدى من شبه جزيرة "هودو" في كوريا الشمالية، التي تقع إلى الشمال من مدينة "وان سان" في مقاطعة "كانغ وان".