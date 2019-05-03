معرض في بروكسل حول ثقافة النساء الغواصات في جزيرة جيجو

صرح المركز الثقافي الكوري لدى الاتحاد الأوربي اليوم الاثنين بأن المعرض الخاص بثقافة النساء الغواصات في جزيرة جيجو الكورية، التي تم إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي البشري غير المادي، قد تم افتتاحه يوم الثاني من مايو الجاري في مقر المركز في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يقع مقر الاتحاد الأوربي، ويستمر انعقاده حتى يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو القادم.ويتم في هذا المعرض الذي يقام تحت عنوان "غواصات جيجو: مجتمع النساء، التعايش مع الطبيعة" عرض صور وفيديوهات خاصة بثقافة النساء الغواصات قديما وحديثا في جزيرة جيجو، والأدوات التي تستخدمها تلك الغواصات.وستحضر بعض الغواصات الكوريات هذا المعرض يوم السابع والعشرين من يونيو القادم لإجراء لقاء مع الزائرين والتحدث عن حياتهن.