رئيس البرلمان الكوري يبدأ زيارة إلى بكين اليوم

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بدأ رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" زيارة إلى الصين اليوم الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام، وقد استهلها بحضور حفل غداء أقامه السفير الكوري لدى بكين "جانغ ها سونغ".وخلال إقامته في بكين، سيجتمع رئيس البرلمان الكوري "مون" مع كل من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي تشان شو"، ونائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان"، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم "يانغ جيتشي"، حيث يبحث معهم سبل تعزيز التعاون البرلماني وتنمية العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين.كما سيلقى "مون" محاضرة في جامعة بكين حول دور كوريا والصين في تحقيق مستقبل السلام والازدهار.