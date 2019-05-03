استعادة ضريبة الوقود تدريجيا بدءا من الغد

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من المقرر أن تبدأ استعادة الضرائب على منتجات الوقود تدريجيا غدا الثلاثاء، حيث ستكون معدلات استعادة الضرائب من 15% إلى 7% .وكانت الحكومة الكورية قد خفضت في يوم السادس من شهر نوفمبر من العام الماضي الضرائب على منتجات الوقود بنسبة 15% بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر، ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المادية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين.وكان من المفترض أن تنتهى هذه المهلة الزمنية اليوم الاثنين، لكن الحكومة قررت تمديدها حتى نهاية شهر أغسطس القادم، على أن يتم استعادة الضرائب تدريجيا خلال هذه الفترة.ونتجية لذلك، من المتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البنزين 1600 وون، أي ما يعادل حوالي 1.37 دولار للتر الواحد.