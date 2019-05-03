8.2 % حصة شركة هيون ديه كيا الكورية في سوق السيارات الأمريكية

بلغت حصة شركة "هيون ديه - كيا" الكورية في سوق السيارات الأمريكية 8.2% في شهر أبريل الماضي مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر أبريل من عام 2017.وبلغت حصة شركة "هيون ديه" وحدها في سوق السيارات الأمريكية 4.3%، بينما بلغت حصة كيا 3.9% في أبريل، بزيادة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق، و0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت حصة شركة "هيون ديه - كيا" قد بلغت 6.6% في شهر ديسمبر من عام 2017، وفي شهر يناير من العام الماضي، مسجلة بذلك أقل مستوياتها.ويرجع السبب في زيادة حصة الشركة الكورية في سوق السيارات الأمريكية إلى زيادة الإقبال على السيارة "إس يو في" الجديدة من طراز "تيلولايد" من شركة "كيا" في الولايات المتحدة.وبلغ حجم مبيعات سيارات "هيون ديه" في السوق الأمريكية 57 ألفا و25 وحدة في أبريل الماضي، فيما بلغ حجم مبيعات سيارات "كيا" 51 ألفا و385 وحدة، بزيادة 1.7% و1.6% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.