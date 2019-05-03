سوق الأسهم تتأثر سلبا بانخفاض قيمة العملة الكورية

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يتزايد القلق من احتمال خروج رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الأسهم الكورية نتيجة للانخفاض المتواصل في قيمة العملة الكورية "وون".ويرى المراقبون أن تأثيرات التقلبات في سعر الصرف على سوق الأسهم أصبحت أكبر مما كان عليه سابقا.وطبقا لما ذكرته البورصة الكورية اليوم الاثنين، قام المستثمرون الأجانب يوم الجمعة الماضي ببيع أسهم بقيمة 150.8 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 128.9 مليون دولار، في سوق كوسبي، كما قاموا ببيع ما قيمته 880.4 مليار وون من أسهمهم في سوق بورصة العقود الآجلة، حوبالتالي بلغ مؤشر كوسبي 2196.32 نقطة يوم الجمعة الماضي، بانخفاض نسبته 0.74% مقارنة باليوم الاسبق، فيما ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى 1170 وون للدولار الواحد بعد أن كان 1118.5 وون يوم السادس والعشرين من فبراير الماضي.