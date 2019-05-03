كيم جونغ أون تحدث عن المختطفين اليابانيين في قمة هانوي مع ترامب

قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تحدث عن قضية المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هانوي في شهر فبراير الماضي.وأضافت الوكالة نقلا عن عدد من مسؤولي الحكومة اليابانية أن "كيم جونغ أون" قال لـ"ترامب" إنه يدرك أن قضية اليابانيين المختطفين واحدة من القضايا المعلقة بين كوريا الشمالية واليابان، مشيرا إلى أنه سيلتقى مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوما ما.وأضاف التقرير أن "ترامب" نقل ما تحدث به "كيم" إلى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" خلال مكالمة هاتفية أجراها معه يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي، أي فور انتهاء القمة الثانية مع "كيم" في هانوي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التأكيد على تصريحات "كيم جونغ أون" حول قضية اختطاف اليابانيين، لكن وكالة كيودو قالت إنه من غير الواضح إذا كان "كيم" لديه نية لحل هذه القضية أم لا.وكان رئيس الوزراء الياباني "آبيه" قد أوضح مؤخرا حكومته تسعى لعقد محادثات قمة بين طوكيو وبيونغ يانغ دون أي شروط مسبقة.