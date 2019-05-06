تقرير يقول إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية قصيرة المدى

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قال تقرير صادر عن مركز أبحاث يقع مقره في الولايات المتحدة إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح أول من أمس السبت، هي صواريخ باليستية قصيرة المدى.وأوضح التقرير الذي أعده "جيفري لويس" مدير برنامج شرق آسيا لمنع الانتشار النووي في معهد "ميدلبري" للدراسات الدولية، أن صور الأقمار الصناعية لموقع الإطلاق وغاز العادم الدخاني السميك، تشير إلى أنه تم إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى، من النوع الذي كانت كوريا الشمالية قد عرضته من قبل في بعض اللقطات الدعائية.وقال لويس إن كوريا الشمالية بدأت في إطلاق وابل من القذائف قصيرة المدى بدءا من الساعة التاسعة و6 دقائق من صباح يوم السبت، ثم أطلقت قذيفة أخرى في حوالي الساعة 10 صباحا، بالتوقيت المحلي.ووفقًا لما قاله لويس، فإن الإطلاق جاء عقب اجتماع دافئ بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الذي عقد قبل أقل من أسبوعين، وأنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاختبارات التالية.