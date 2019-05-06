بومبيو يؤكد أن واشنطن ما زال لديها النية للتفاوض مع كوريا الشمالية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن الولايات المتحدة لا يزال لديها "كل النية" للتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي، رغم التجربة الصاروخية التي أجرتها يوم السبت.جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، حيث أضاف بومبيو أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي كان لصواريخ قصيرة المدى، وأن الحكومة الأمريكية لديها ثقة كبيرة في أن ذلك الاختبار لم يشمل صواريخ باليستية متوسطة أو بعيدة المدى أو عابرة للقارات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء تقييم لتحديد الطبيعة الدقيقة لذلك الاختبار.وقال أيضا إن الولايات المتحدة سترى إذا ما كان ذلك الاختبار ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تمنع كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ بعيدة المدى تهدد أمن الأراضي الأمريكية. كما أشار إلى أن هذا الاختبار قد جاء بعد وقت قصير من لقاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في فلاديفوستوك. وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن هناك فرصة للتفاوض من أجل التوصل إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل.