ترامب يقول إن كيم لا يريد أن يخلف وعده

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أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف يفي بوعده حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وذلك على الرغم من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ أول من أمس السبت.وقال ترامب في تغريدة نشرها على موقع تويتر، إن أي شيء في هذا العالم المثير للاهتمام هو أمر ممكن، لكنه يعتقد أن كيم يدرك تمامًا الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكوريا الشمالية وأنه لن يفعل شيئًا يمكن أن يلحق الضرر بها.وأضاف أن كيم يعرف أيضًا أن ترامب معه، وأنه لا يريد أن يخلف وعده، وشدد على أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.وجاء هذا التعليق بعد حوالي 14 ساعة من إطلاق كوريا الشمالية عدة قذائف في البحر الشرقي في وقت مبكر من يوم السبت. ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير إلى رغبة ترامب في إبقاء الباب مفتوحًا لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية. ومن ناحية أخرى، قالت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية إن ترامب تلقى تقريرا من مستشار الأمن القومي جون بولتون مباشرة بعد إطلاق كوريا الشمالية لتلك الصواريخ.