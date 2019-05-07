اختتام الجلسة البرلمانية غير العادية دون التصديق على أي قوانين

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من المقرر أن تُختتم اليوم الثلاثاء الجلسة البرلمانية غير العادية، التي بلغت مدتها شهرا واحدا، وافتتحت في الثامن من أبريل، دون تمرير تشريع واحد.وقد أدت الخلافات بين الأحزاب السياسية إلى عرقلة توافق الآراء طوال الدورة البرلمانية الإضافية، والتي افتتحت دون الاتفاق على جدول زمني.وقد تضمنت المصادر الرئيسية للخلاف بين الأحزاب التمرير السريع لمشروعات القوانين المتنازع عليها، والتعيينات الرئاسية للوزراء وقضاة المحكمة الدستورية.وقد فشل البرلمان في عقد جلسة عامة لمناقشة التشريعات المعلقة، بما في ذلك مشروع الميزانية التكميلية التي يبلغ حجمها 6.7 تريليون وون، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لنظام ساعات العمل المرنة، ونظام التعليم في رياض الأطفال الخاصة.وحث الحزبُ الديمقراطي الحاكم حزبَ كوريا الحرة المعارض الرئيسي على العودة إلى البرلمان لمعالجة هذه القضايا وغيرها.ومن جانبه، يطالب حزب كوريا الحرة بإلغاء التمرير السريع لمشروع القانون المتعلق بإصلاح نظام الانتخابات وإنشاء هيئة تحقيقات خاصة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين.