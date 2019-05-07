المخابرات تؤكد أن إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية لا يعد فعلًا استفزازيًّا

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أمس الاثنين إنها لا ترى أن إطلاق كوريا الشمالية للقذائف قصيرة المدى الأسبوع الماضي يعتبر فعلًا استفزازيًّا.وقدم مسؤول كبير في جهاز المخابرات الوطني تحليلًا أوليًّا للمقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في البحر الشرقي يوم السبت الماضي، في إحاطة قدمها إلى النائب "لي هي هون" من حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير.وقال "لي"، وهو رئيس لجنة المخابرات البرلمانية، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، إن كوريا الشمالية أجرت اختبارًا على أسلحة "أرض-أرض"، وأن التحليل ما زال جاريًا لتحديد المزيد من التفاصيل حول تلك الاختبارات.كما يعتقد جهاز المخابرات الكوري الجنوبي أن الهدف من إطلاق كوريا الشمالية للقذائف مؤخرًا هو ممارسة الضغط على الدول الأخرى، وإرسال إشارة تفيد برغبة بيونغ يانغ في التفاوض.كما نُقِل عن "لي" قوله إن كوريا الشمالية خففت من شدة رسائلها الموجهة إلى الولايات المتحدة من خلال التراجع عن التعبيرات الاستفزازية واستخدام تعبيرات مثل "الضربات الوقائية"، في وسائل الإعلام الرسمية.