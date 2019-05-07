تراجع احتياطي النقد الأجنبي الكوري في أبريل

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انخفض احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية انخفاضًا طفيفًا في شهر أبريل، مقارنة بالشهر الأسبق، نظرًا لارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى.ووفقًا لبنك كوريا المركزي، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطيات النقد الأجنبي في البلاد 404.03 مليار دولار في نهاية أبريل، بانخفاض قدره مليار و220 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.وقد انتعشت احتياطيات النقد الأجنبي الشهرية في مارس بعد تراجعها الطفيف في فبراير، لكنها تراجعت مجددًا في أبريل.ويرجع هذا الانخفاض إلى الارتفاع الأخير في قيمة العملة الأمريكية، والذي تسبب في انخفاض قيمة احتياطي العملات الأخرى الأجنبية، مثل اليورو والين الياباني.وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع عالميًا من حيث احتياطي النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان.