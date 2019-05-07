واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إنها "قلقة للغاية" بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "مورغان أورتاغوس" في بيان إنه على مدى عقود أخضع النظام الحاكم في كوريا الشمالية شعبه لانتهاكات "فظيعة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.وفي بيان بمناسبة "أسبوع الحرية في كوريا الشمالية"، وهو حدث يتم تنظيمه سنويًا في الأسبوع الأخير من أبريل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعترف بجهود مجتمع الهاربين الكوريين الشماليين ومجتمع حقوق الإنسان لمواصلة تسليط الضوء على الوضع السيئ لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقال البيان إن 100 ألف كوري شمالي مسجونون في المعتقلات السياسية، ومن بينهم أفراد عائلات المتهمين بارتكاب الانتهاكات، كما أن الذين يحاولون الفرار يتعرضون للتعذيب أو القتل إذا ألقي القبض عليهم.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع المجتمع الدولي لرفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على الانتهاكات وتعزيز الوصول إلى المعلومات المستقلة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.