مكالمة هاتفية بين ترامب وآبيه بعد اختبارات الأسلحة في كوريا الشمالية

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تحدث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" حول كوريا الشمالية، بعد أيام من إجراء اختبارات صاروخية في كوريا الشمالية.وقال البيت الأبيض إن الجانبين ناقشا "التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية، وأكَّدا من جديد على وحدة الولايات المتحدة واليابان في كيفية تحقيق نزع السلاح النووي الكامل والنهائي والقابل للتحقق" من كوريا الشمالية.كما ناقشا أيضًا قضايا التجارة، والزيارة المقررة التي سيقوم بها "ترامب" إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر.ووصف "ترامب" مكالمته مع "آبيه" بأنها "جيدة جدًا"، وذلك على صفحته على موقع تويتر.وتأتي هذه المكالمة الهاتفية بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية عدة قذائف قصيرة المدى في البحر الشرقي، وسط توقف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.