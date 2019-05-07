فوز كيم سيه يونغ ببطولة رابطة لاعبات الغولف المحترفات لعام 2019

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فازت اللاعبة الكورية الجنوبية "كيم سيه يونغ" ببطولة لاعبات الغولف المحترفات التي انعقدت في أحد أندية كاليفورنيا يوم الأحد الماضي، حيث حققت فوزًا ساحقًا في مباراة ثلاثية.وقد تغلبت "كيم" على زميلتها الكورية الجنوبية "لي جونغ أون" والبريطانية "برونتي لو"، ويعد هذا هو الفوز الأول لها في عام 2019 والثامن بشكل عام.كما أن "كيم" هي خامس لاعبة كورية جنوبية تفوز ببطولة رابطة المحترفات لهذا العام، حيث فازت اللاعبات الكوريات بخمسة بطولات من أصل 11 بطولة.وبذلك تكون "كيم" قد سجلت فوزًا واحدًا على الأقل في كل موسم منذ عام 2015، عندما فازت بلقب أفضل لاعبة في ذلك العام.