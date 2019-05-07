روسيا أعربت عن تفهمها لدعوة كوريا الشمالية إلى المنهج التدريجي

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اتضح أن روسيا قد أعربت عن تفهمها لدعوات كوريا الشمالية لاتباع منهج تدريجي لنزع سلاحها النووي.جاء ذلك في إحاطة قدمتها وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية إلى لجنة المخابرات البرلمانية، بشأن القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" التي انعقدت في مدينة فلاديفوستوك الروسية يوم 25 أبريل.وجاء في التقرير أنه على الرغم من موافقة موسكو على ضرورة نزع الأسلحة النووية بالكامل، فقد أعربت خلال القمة عن تفهمها لموقف بيونغ يانغ، الداعي إلى اتباع منهج تدريجي في القضية النووية.وقال جهاز المخابرات إن وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" ونائبته "تشيه سون هي"، حضرا القمة الموسعة، وأن القضية النووية شكلت نحو 70% من جميع المناقشات.وأضافت وكالة المخابرات أن الرئيس الروسي "بوتين" قال إن "القوة ليست إجراءً يمكن من خلاله حل القضايا في شبه الجزيرة الكورية"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.