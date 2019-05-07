نسبة المبيعات الخارجية للشركات الكورية تبلغ الثلثين

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قال مركز أبحاث محلي يوم الأحد الماضي إن ثلثي إجمالي المبيعات التي حققتها أكبر 10 شركات في كوريا الجنوبية جاءت من الخارج.ووفقًا لمعهد كوريا للأبحاث الاقتصادية، فقد سجلت الشركات العشر الكبرى مبيعات بقيمة 695.6 تريليون وون في العام الماضي، وبلغت نسبة المبيعات الخارجية 66% منها.وقد سجلت نسبة المبيعات الخارجية لشركة "إس كيه هاينكس" 97.9% لتتصدر القائمة، وتلتها شركة سام سونغ بنسبة 86.1%، وجاءت شركة "كيا موتورز" في المركز الثالث، وتلتها شركة "إل جي للإلكترونيات" وشركة "هيون ديه موتورز".وأضاف المعهد أن 64 شركة من بين أعلى مائة شركة من حيث المبيعات حققت أكثر من نصف مبيعاتها في الخارج، مع ارتفاع النسبة المئوية بين الشركات ذات المبيعات الأكبر.وقد انخفضت نسبة المبيعات الخارجية لشركة سام سونغ من 89.9% في عام 2014 إلى 86.1% في العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة لشركة كيا وهيون ديه بنحو 5% في الفترة نفسها، لتتجاوز 60%.