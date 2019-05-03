اختتام الجلسة البرلمانية غير العادية دون إحراز أي نتائج تشريعية

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اختتمت اليوم الثلاثاء الجلسة البرلمانية غير العادية لشهر أبريل دون التصديق على أي مشروع من مشروعات القوانين، بما في ذلك مشروعات القوانين المتعلقة بنظام ساعات العمل المرن، ونظام الحد الأدنى للأجور، والتعليم في روضات الأطفال، وكذلك مشروع الميزانية الإضافية لهذا العام والتي يبلغ حجمها 6.7 تريليون وون.ودعا الحزب الديمقراطي الحاكم إلى التصديق على مشروع الميزانية الإضافية في الجلسة البرلمانية غير العادية لشهر مايو، ولكن من غير الواضح ما إذا كان حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي سوف يستجيب لهذه الدعوة أم لا.وعلى صعيد آخر، بدأ حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي اليوم الثلاثاء تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية ، بدءا من مدينة بوسان، بحيث يقيم المسيرات والتجمعات في أرجاء مختلفة من البلاد على مدار أكثر من 20 يوما.ومن خلال تلك الاحتجاجات، سيطالب الحزب المعارض الرئيسي الحكومة بوقف محاولتها للتصديق على مشروعات القوانين الخاصة بتعديل نظام الانتخابات وغيرها من مشروعات قوانين الإصلاح عبر ما يسمى بالمسار السريع.وفي المقابل، حث الحزب الديمقراطي الحاكم الحزب المعارض الرئيسي على العودة إلى البرلمان، وأن ينهي حملته الاحتجاجية خارج البرلمان.