البنك المركزي يقلل من الآثار السلبية للحرب التجارية بين واشنطن وبكين

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خفف محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية من المخاوف الناجمة عن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.وقال "لي جو يول" محافظ البنك المركزي الكوري في اجتماع عُقِد اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية قد عاودت الظهور، فليس هناك ما يدعو إلى الخوف لأن البلدين يواصلان المفاوضات.وأخبر "لي" المديرين التنفيذيين في البنك أن ينتبهوا ويدرسوا الأسواق المالية المحلية والخارجية، وشجعهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوقت المناسب، كلما دعت الضرورة.وتأتي تصريحات "لي" بعد أن نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سلسلة من التغريدات يوم الأحد الماضي، هدد فيها بفرض رسوم إضافية على البضائع الصينية اعتبارًا من يوم 10 مايو.وبعد تلك التصريحات، تراجعت الأسهم الصينية بينما ارتفعت قيمة عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري.