كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تعقد محادثات أمنية هذا الأسبوع

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من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية محادثات أمنية سنوية مع الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع في سيول.ووفقًا لوزارة الدفاع أمس الاثنين، سيجتمع كبار مسؤولي الدفاع من الدول الثلاث بعد غد الخميس لإجراء المحادثات الثلاثية الدفاعية الثالثة عشرة.وسيشارك في الاجتماع "مارك نابر" القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون اليابانية والكورية.يشار إلى أن المنتدى الثلاثي السنوي الذي يشارك فيه نواب الوزراء من الدول الثلاث، يركز على مناقشة القضايا الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.ومن المتوقع أن تتركز مناقشات هذا العام على إطلاق كوريا الشمالية مؤخرًا لمقذوفات قصيرة المدى.وفي الوقت نفسه، سيزور الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" سيول يومي الخميس والجمعة، لعقد اجتماع مجموعة العمل مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون".