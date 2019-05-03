ارتفاع أسعار الوقود مع بدء الإلغاء التدريجي للتخفيضات الضريبية

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ارتفعت أسعار الوقود اليوم الثلاثاء، مع بدء الحكومة في الإلغاء التدريجي للتخفيضات الضريبية على الوقود بنسبة 15%، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.وقد تم تعديل التخفيض ليصبح 7%، وهو ما يعني زيادة في سعر اللتر بمقدار 65 وون للبنزين، و46 وون للديزل، و16 وون للغاز المسال.وكان من المفترض أن يتم إلغاء التخفيض الضريبي بالكامل اليوم الثلاثاء، لكن الحكومة قررت تمديده لمدة 4 أشهر للتخفيف عن الشركات الصغيرة والمستهلكين.ومن المتوقع أن يوفر التمديد الجزئي لمدة 4 أشهر ما مجموعه 600 مليار وون، قبل إعادة قيمة الضرائب إلى قيمتها الطبيعية في الأول من سبتمبر القادم.