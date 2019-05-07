مون يقدم رؤيته للسلام الإقليمي

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أكد الرئيس "مون جيه إين" على عظمة الناس العاديين، ودعا إلى بذل جهود من قبل الحزبين السياسيين الرئيسيين للتعامل مع قضايا كوريا الشمالية، كما قدم رؤيته لتحقيق السلام الإقليمي.جاء ذلك في مقال سيتم نشره في وقت لاحق من هذا الشهر في صحيفة "فرانكفورت العامة" الألمانية، حيث قال "مون" إن الناس العاديين شكلوا تاريخ كوريا، وأن السلام في شبه الجزيرة الكورية هو من أجلهم.وقال إنه لا ينبغي توظيف القضايا بين الكوريتين لأغراض أيديولوجية أو سياسية، بل يجب توسيعها لتصبح قضية حياة ووجود للناس العاديين.كما أشار الرئيس إلى أن التنمية الوطنية المستدامة ستكون ممكنة عندما يصبح الناس سعداء في حياتهم اليومية، موضحا أن الدولة التي تحتضن الجميع هي التي يقرر فيها الناس المشاركة.وأضاف "مون" أنه يمكن للجميع أن يصبحوا قادة مصائرهم في ظل "النظام الجديد لشبه الجزيرة الكورية" وفقًا لرؤيته، والذي يتم فيه استبدال الانقسام الطويل بالسلام والتعايش والتعاون والرخاء.