الأمم المتحدة تقول إن المقذوفات الكورية الشمالية لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر

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شجبت الأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات في البحر الشرقي، وقالت إن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة.وفي مؤتمر صحفي دوري عقده أمس الاثنين، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" يراقب الوضع عن كثب، ويشجع جميع الأطراف على "مواصلة الحوار لتعزيز السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه".وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد قالت يوم الأحد الماضي إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على مناورة لإطلاق صواريخ طويلة المدى وأسلحة تكتيكية يوم السبت الماضي، كما تضمن تقرير الوكالة صورًا للاختبارات.