وزارة الدفاع في سيول تصف مقذوفات كوريا الشمالية بأنها تدريبات على التوجيه

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أبلغت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية البرلمان بأن إطلاق كوريا الشمالية لقذائف يوم السبت الماضي يبدو وكأنه تدريبات على توجيه ضربات، ولا يعد استفزازًا صاروخيًّا.ونقلت الوزارة، بالتعاون مع هيئة الأركان المشتركة، تقييمها اليوم الثلاثاء في إحاطة إلى لجنة الدفاع البرلمانية، وقيادة الأحزاب الحاكمة والمعارضة.وبعد الإحاطة، صرح رئيس اللجنة "آن كيو باك" للصحفيين بأن المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في البحر الشرقي يوم السبت الماضي لا يبدو أنها صواريخ قصيرة المدى.وأوضح "آن" أن الصواريخ قصيرة المدى عادة ما يصل مداها إلى نحو 1000 كيلومتر، لكن المقذوفات التي أطلقت يوم السبت الماضي يتراوح مداها بين 70 إلى 240 كيلومترا.كما أشار إلى أن عمليات الإطلاق جاءت في وقت متأخر من صباح ذلك اليوم، وحضرها طاقم عسكري أدنى رتبة مما جرت العادة عندما تطلق كوريا الشمالية أسلحة استراتيجية مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وقال "آن" إن كوريا الشمالية أطلقت 20 قذيفة من مختلف الأنواع في الساعة التاسعة صباحًا، كجزء من مناورة دفاعية حضرها قادة بطاريات المدفعية.وأضاف أنه بسبب إطلاق العديد من المقذوفات في نفس الوقت، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنتهي السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من تحديد مسار كل مقذوف وارتفاعه ومداه.